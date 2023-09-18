Смерть Лагути: дружина заявляла про зникнення, а за 3 дні знайшли тіло
Колишнього очільника Херсонщини Геннадія Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва 16 вересня, тоді як 13 вересня його дружина заявила в поліцію про зникнення чоловіка.
Джерело: начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі Суспільному
Деталі: За словами речниці, 13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулася дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка.
Пряма мова: "16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство".
Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події".
Що передувало: У неділю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Лагута "передчасно пішов з життя", не повідомивши подробиць.
За даними ЗМІ вказувалося, що Лагута помер вночі в одній з київських лікарень.
Лагуті було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонщини.
Передісторія:
- 9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків.
- В лютому 2023 року Служба безпеки вручила підозру Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів.