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Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 12:59
Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело
Геннадий Лагута, фото: Херсонская ОГА

Бывшего главу Херсонщины Геннадия Лагуту нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева 16 сентября, тогда как 13 сентября его жена заявила в полицию об исчезновении мужа.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Суспільному

Детали: По словам пресс-секретаря, 13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

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Прямая речь: "16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии произошедшего и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия".

Что предшествовало: В воскресенье глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что Лагута "преждевременно ушел из жизни", не сообщив подробностей.

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По данным СМИ указывалось, что Лагута умер ночью в одной из киевских больниц.

Лагуте было 49 лет. На начало полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонской ОГА.

Предыстория:

  • 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.
  • В феврале 2023 года Служба безопасности вручила подозрение Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов.

Темы: Херсонская областьполиция
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