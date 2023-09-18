Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Бывшего главу Херсонщины Геннадия Лагуту нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева 16 сентября, тогда как 13 сентября его жена заявила в полицию об исчезновении мужа.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Суспільному

Детали: По словам пресс-секретаря, 13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

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Прямая речь: "16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии произошедшего и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия".

Что предшествовало: В воскресенье глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что Лагута "преждевременно ушел из жизни", не сообщив подробностей.

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По данным СМИ указывалось, что Лагута умер ночью в одной из киевских больниц.

Лагуте было 49 лет. На начало полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонской ОГА.

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