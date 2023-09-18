Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело
Бывшего главу Херсонщины Геннадия Лагуту нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева 16 сентября, тогда как 13 сентября его жена заявила в полицию об исчезновении мужа.
Источник: начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Суспільному
Детали: По словам пресс-секретаря, 13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.
Прямая речь: "16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство".
Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии произошедшего и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия".
Что предшествовало: В воскресенье глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что Лагута "преждевременно ушел из жизни", не сообщив подробностей.
По данным СМИ указывалось, что Лагута умер ночью в одной из киевских больниц.
Лагуте было 49 лет. На начало полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонской ОГА.
Предыстория:
- 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.
- В феврале 2023 года Служба безопасности вручила подозрение Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов.