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ЗМІ: Президент Бразилії зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 20:11
ЗМІ: Президент Бразилії зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку
ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛІЇ ЛУЇС ІНАСІУ ЛУЛА ДА СІЛВА. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу 20 вересня.

Джерело: The Guardian з посиланням на два джерела в бразильському уряді

Деталі: Лула відомий своєю відмовою зайняти однозначну сторону у війні Росії проти України.

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Лула намагався позиціонувати себе як потенційного миротворчого посередника між Москвою і Києвом, стверджуючи, що для досягнення миру деякі країни повинні залишатися "нейтральними".

Передісторія:

  • Джерела агентства Bloomberg повідомили, що Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Обговорювалася також його участь у засіданні Ради безпеки ООН.
  • Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі 21 вересня, а також відвідає Конгрес США.
  • Згідно з попереднім графіком промов глав делегацій виступ Зеленського на Генасамблеї ООН очікується в першій половині дня 19 вересня, а 20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.

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Теми: ЗеленськийвійнаБразилія
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