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Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 16:25
Побачив холодну війну – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. ФОТО GETTYIMAGES.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову неоднозначно висловився щодо вторгнення Росії в Україну та заявив, що світ повернувся "до менталітету холодної війни".

ДжерелоCNN Brazil з посиланням на заяву да Сілви на саміті БРІКС

Деталі: На думку президента, повернення до холодної війни є "дурістю", а Радбез ООН знову піддав критиці за бездіяльність.

Пряма мова: "Всього за кілька років ми відступили від доброго багатополярного сценарію до сценарію, який повертається до застарілого менталітету холодної війни та геополітичної конкуренції".

 "Поточний конфлікт, який відбувається в Україні, має глобальні наслідки… Ми не недооцінюємо труднощів досягнення миру. Ми також не можемо залишатися байдужими до смертей, яких щодня стає все більше. Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти припиненню вогню та справедливому та міцному миру.

Що передувало:

  • У квітні 2023 да Сілва пропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.
  • Також він пропонував США "не заохочувати війну" та почати говорити про мир.
  • У МЗС покликали президента Бразилії в Україну, щоб побачити агресію РФ на власні очі.
  • 26 травня 2023 року да Сілва заявив, що відмовився приїхати в Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. 
  • Президент Володимир Зеленський 31 липня заявив, що хотів би зустрітися із президента Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою і готовий, в разі запрошення, прилетіти до Бразилії.

Теми: УкраїнаРосіявійнаБразилія
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