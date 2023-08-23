Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову неоднозначно висловився щодо вторгнення Росії в Україну та заявив, що світ повернувся "до менталітету холодної війни".

Джерело: CNN Brazil з посиланням на заяву да Сілви на саміті БРІКС

Деталі: На думку президента, повернення до холодної війни є "дурістю", а Радбез ООН знову піддав критиці за бездіяльність.

Пряма мова: "Всього за кілька років ми відступили від доброго багатополярного сценарію до сценарію, який повертається до застарілого менталітету холодної війни та геополітичної конкуренції".

"Поточний конфлікт, який відбувається в Україні, має глобальні наслідки… Ми не недооцінюємо труднощів досягнення миру. Ми також не можемо залишатися байдужими до смертей, яких щодня стає все більше. Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти припиненню вогню та справедливому та міцному миру.

Що передувало: