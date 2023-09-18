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СМИ: Президент Бразилии встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 20:11
СМИ: Президент Бразилии встретится с Зеленским в Нью-Йорке
ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду 20 сентября.

Источник: The Guardian со ссылкой на два источника в бразильском правительстве

Детали: Лула известен своим отказом занять однозначную сторону в войне России против Украины.

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Лула пытался позиционировать себя в качестве потенциального миротворческого посредника между Москвой и Киевом, утверждая, что для достижения мира некоторые страны должны оставаться "нейтральными".

Предыстория:

  • Источники агентства Bloomberg сообщили, что Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Обсуждалось также его участие в заседании Совета безопасности ООН.
  • Позже стало известно, что Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом в Белом доме 21 сентября, а также посетит Конгресс США.
  • Согласно предварительному графику речей глав делегаций выступление Зеленского на Генассамблее ООН ожидается в первой половине дня 19 сентября, а 20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.

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Темы: ЗеленскийвойнаБразилия
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