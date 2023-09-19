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Группы ударных дронов направлялись на запад Украины, в Хмельницкой области раздались взрывы

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 04:00
Группы ударных дронов направлялись на запад Украины, в Хмельницкой области раздались взрывы
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В ночь на 19 сентября, по информации военных, группы ударных БпЛА направлялись на запад Украины. В Хмельницкой области местные власти сообщили о взрывах.

Источник: Воздушные силы в Telegram, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Дословно: "Группы ударных БпЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей".

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Детали: В Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях также объявлено угрозу применения беспилотников.

В 3.05 угроза ударных беспилотников объявлена в Тернопольской области.

В 3:15 воздушную тревогу объявили в Ровенской области.

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В 3.41 из-за ударных дронов объявлено об опасности на Львовщине.

В то же время стало известно, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО.

В 4.04 воздушная тревога объявлена на Ивано-Франковщине.

В 4.49 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине: "Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!".

В это время во Львове прогремели взрывы.

Предыстория: 

  • Воздушные силы в ночь на 19 сентября объявили об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях. Баллистическую угрозу объявляли этой ночью дважды.
  • В ночь на 19 сентября в Одессе, Краматорске и Славянске Донецкой области, а также в Херсоне были слышны звуки взрывов

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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