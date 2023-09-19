Группы ударных дронов направлялись на запад Украины, в Хмельницкой области раздались взрывы
В ночь на 19 сентября, по информации военных, группы ударных БпЛА направлялись на запад Украины. В Хмельницкой области местные власти сообщили о взрывах.
Источник: Воздушные силы в Telegram, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram
Дословно: "Группы ударных БпЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей".
Детали: В Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях также объявлено угрозу применения беспилотников.
В 3.05 угроза ударных беспилотников объявлена в Тернопольской области.
В 3:15 воздушную тревогу объявили в Ровенской области.
В 3.41 из-за ударных дронов объявлено об опасности на Львовщине.
В то же время стало известно, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО.
В 4.04 воздушная тревога объявлена на Ивано-Франковщине.
В 4.49 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине: "Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!".
В это время во Львове прогремели взрывы.
Предыстория:
- Воздушные силы в ночь на 19 сентября объявили об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях. Баллистическую угрозу объявляли этой ночью дважды.
- В ночь на 19 сентября в Одессе, Краматорске и Славянске Донецкой области, а также в Херсоне были слышны звуки взрывов