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Над Миколаївщиною збили 10 "Шахедів" − голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 19 вересня 2023, 08:04
Над Миколаївщиною збили 10 Шахедів − голова ОВА
Фото ілюстративне з gur.gov.ua

10 російських "Шахедів" збили над Миколаївською областю уночі 19 вересня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131"".

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Деталі: За його словами, у Первомайському районі о 01:00 уламки збитої ворожої цілі пошкодили сільськогосподарську техніку одного з агропідприємств. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.  

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Теми: Миколаївська областьвійнабезпілотники
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