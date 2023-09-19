Над Миколаївщиною збили 10 "Шахедів" − голова ОВА
Вівторок, 19 вересня 2023, 08:04
10 російських "Шахедів" збили над Миколаївською областю уночі 19 вересня.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "Вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131"".
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Деталі: За його словами, у Первомайському районі о 01:00 уламки збитої ворожої цілі пошкодили сільськогосподарську техніку одного з агропідприємств. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Передісторія:
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