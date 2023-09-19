Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Миколаївщиною збили 10 "Шахедів" − голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 19 вересня 2023, 08:04
Над Миколаївщиною збили 10 Шахедів − голова ОВА
Фото ілюстративне з gur.gov.ua

10 російських "Шахедів" збили над Миколаївською областю уночі 19 вересня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131"".

Реклама:

Деталі: За його словами, у Первомайському районі о 01:00 уламки збитої ворожої цілі пошкодили сільськогосподарську техніку одного з агропідприємств. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Миколаївська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Миколаївська область
"Шахед" влучив у будівлю на Миколаївщині, над Дніпропетровщиною збили 2 ракети
Повітряні сили вночі 8 вересня знищили 16 "Шахедів" з 20
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: