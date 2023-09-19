Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Николаевщиной сбили 10 "Шахедов" − глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 08:04
Над Николаевщиной сбили 10 Шахедов − глава ОВА
Фото иллюстративное с gur.gov.ua

10 российских "Шахедов" сбили над Николаевской областью ночью 19 сентября.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 19 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131"".

Реклама:

Детали: По его словам, в Первомайском районе в 01:00 обломки сбитой вражеской цели повредили сельскохозяйственную технику одного из агропредприятий. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Передісторія:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Николаевская областьвойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Николаевская область
"Шахед" попал в здание на Николаевщине, над Днепропетровщиной сбили 2 ракеты
Воздушные силы ночью 8 сентября уничтожили 16 "Шахедов" из 20
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: