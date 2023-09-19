Над Николаевщиной сбили 10 "Шахедов" − глава ОВА
Вторник, 19 сентября 2023, 08:04
10 российских "Шахедов" сбили над Николаевской областью ночью 19 сентября.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "Ночью 19 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131"".
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Детали: По его словам, в Первомайском районе в 01:00 обломки сбитой вражеской цели повредили сельскохозяйственную технику одного из агропредприятий. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Передісторія:
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