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Під час зачистки Кліщіївки прикордонники взяли в полон "ахматівця"

Тетяна ОлійникВівторок, 19 вересня 2023, 19:24
Під час зачистки Кліщіївки прикордонники взяли в полон ахматівця
Скриншот з відео опублікуваного на Facebook-сторінці МВС

Під час зачистки останньої вулиці у визволеній 17 вересня Кліщіївці прикордонники "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ.

Джерело: МВС у Facebook

Деталі: Як розповідають військовослужбовці у відео, полонений потрапив до них у тил і сам звернувся за допомогою, адже був поранений у живіт. Він виявився кадровим сержантом, розвідником підрозділу батальйону "Ахмат" РФ.

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Теми: полоненіГвардія наступуДонецька область
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