Під час зачистки Кліщіївки прикордонники взяли в полон "ахматівця"

Під час зачистки останньої вулиці у визволеній 17 вересня Кліщіївці прикордонники "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ.

Джерело: МВС у Facebook

Деталі: Як розповідають військовослужбовці у відео, полонений потрапив до них у тил і сам звернувся за допомогою, адже був поранений у живіт. Він виявився кадровим сержантом, розвідником підрозділу батальйону "Ахмат" РФ.

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Передісторія:

17 вересня Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області, таким чином створили плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.