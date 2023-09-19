Під час зачистки Кліщіївки прикордонники взяли в полон "ахматівця"
Вівторок, 19 вересня 2023, 19:24
Під час зачистки останньої вулиці у визволеній 17 вересня Кліщіївці прикордонники "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ.
Джерело: МВС у Facebook
Деталі: Як розповідають військовослужбовці у відео, полонений потрапив до них у тил і сам звернувся за допомогою, адже був поранений у живіт. Він виявився кадровим сержантом, розвідником підрозділу батальйону "Ахмат" РФ.
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Передісторія:
- 17 вересня Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області, таким чином створили плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.
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