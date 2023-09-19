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Во время зачистки Клещиевки пограничники взяли в плен "ахматовца"

Татьяна ОлейникВторник, 19 сентября 2023, 19:24
Во время зачистки Клещиевки пограничники взяли в плен ахматовца
Скриншот из видео опубликованного на Facebook-странице МВД Украины

Во время зачистки последней улицы в освобожденной 17 сентября Клещеевке пограничники "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ.

Источник: МВД в Facebook

Детали: Как рассказывают военнослужащие в видео, пленный попал к ним в тыл и сам обратился за помощью, ведь был ранен в живот. Он оказался кадровым сержантом, разведчиком подразделения батальона "Ахмат" РФ.

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Темы: пленныеГвардия наступленияДонецкая область
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