Во время зачистки Клещиевки пограничники взяли в плен "ахматовца"

Во время зачистки последней улицы в освобожденной 17 сентября Клещеевке пограничники "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ.

Источник: МВД в Facebook

Детали: Как рассказывают военнослужащие в видео, пленный попал к ним в тыл и сам обратился за помощью, ведь был ранен в живот. Он оказался кадровым сержантом, разведчиком подразделения батальона "Ахмат" РФ.

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Предистория:

17 сентября Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области, таким образом создали плацдарм, который позволит развивать наступательные действия.