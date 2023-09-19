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Російські війська безуспішно намагалися відновити позиції в районі Андріївки – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 19 вересня 2023, 20:26
Російські війська безуспішно намагалися відновити позиції в районі Андріївки – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб

Російська армія намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, яку Сили оборони України звільнили 15 вересня.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 19 вересня  

Деталі: Сили оборони успішно відбили атаку ворога західніше Ягідного Донецької області. Ще 10 відбили в районі Мар’їнки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

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Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України".

Передісторія

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
  • Третя штурмова бригада оприлюднила відео зачистки Андріївки: її бійці підняли в небо БПЛА з гучномовцем, а командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.

Теми: Генштабобстрілвійна
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