Захисники показали кадри зачистки Андріївки від росіян
П'ятниця, 15 вересня 2023, 17:11
Бійці третьої окремої штурмової бригади опублікували кадри боротьби з окупантами із звільненої Андріївки в Бахмутському районі Донецької області.
Джерело: Третя окрема штурмова бригада
Дослівно: "Після знищення командирів 72 омсбр рф, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі.
Реклама:
Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.
В результаті бойової операції частина окупантів здалася".
Бійці 3-ї ОШБ показали кадри бойової операції у звільненій Андріївці pic.twitter.com/WvePXMPuQ1— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 15, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
- Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.