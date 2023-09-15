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Захисники показали кадри зачистки Андріївки від росіян

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 вересня 2023, 17:11
Захисники показали кадри зачистки Андріївки від росіян
скриншот

Бійці третьої окремої штурмової бригади опублікували кадри боротьби з окупантами із звільненої Андріївки в Бахмутському районі Донецької області.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Після знищення командирів 72 омсбр рф, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі.

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Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.

В результаті бойової операції частина окупантів здалася".

Передісторія:

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
  • Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.

Теми: Бахмутвійна
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