Захисники показали кадри зачистки Андріївки від росіян

Бійці третьої окремої штурмової бригади опублікували кадри боротьби з окупантами із звільненої Андріївки в Бахмутському районі Донецької області.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Після знищення командирів 72 омсбр рф, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі.

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Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.

В результаті бойової операції частина окупантів здалася".

Бійці 3-ї ОШБ показали кадри бойової операції у звільненій Андріївці pic.twitter.com/WvePXMPuQ1 ВІДЕО ДНЯ September 15, 2023

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