Российские войска безуспешно пытались восстановить позиции в районе Андреевки – Генштаб

Российская армия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, которую Силы обороны Украины освободили 15 сентября.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 19 сентября

Детали: Силы обороны успешно отразили атаку врага западнее Ягодного Донецкой области. Еще 10 отбили в районе Марьинки Донецкой области и Роботино Запорожской области.

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Также Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

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Дословно: "Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют граждан их жилье. Кроме того, кафиры грабят квартиры и дома граждан Украины".

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