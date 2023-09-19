Российские войска безуспешно пытались восстановить позиции в районе Андреевки – Генштаб
Российская армия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, которую Силы обороны Украины освободили 15 сентября.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 19 сентября
Детали: Силы обороны успешно отразили атаку врага западнее Ягодного Донецкой области. Еще 10 отбили в районе Марьинки Донецкой области и Роботино Запорожской области.
Также Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлении.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Дословно: "Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют граждан их жилье. Кроме того, кафиры грабят квартиры и дома граждан Украины".
Предистория:
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки в Донецкой области.
- Третья штурмовая бригада обнародовала видео зачистки Андреевки: ее бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.