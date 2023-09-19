Зеленський на полях ООН зустрівся з президентом Євроради

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Джерело: Офіс Президента

Дослівно: "Лідери обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС.

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Глава держави поінформував президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. У цьому контексті сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС".

Деталі: Також обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру.

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