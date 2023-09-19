Зеленский на полях ООН встретился с президентом Евросовета
Вторник, 19 сентября 2023, 23:50
На полях 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Источник: Офис Президента
Дословно: "Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.
Реклама:
Глава государства проинформировал президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС".
Детали: Также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Зеленский, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формулы мира" и заявил, что ему известно о попытках заключить с Россией "теневые соглашения за кулисами", но "злу нельзя доверять".
- Также Зеленский обсудил с президентом Кении Уильямом Руто строительство зерновых хабов и обеспечение региона украинской агропродукцией.