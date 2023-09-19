Зеленский на полях ООН встретился с президентом Евросовета

На полях 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Источник: Офис Президента

Дословно: "Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.

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Глава государства проинформировал президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС".

Детали: Также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

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