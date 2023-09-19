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Зеленский на полях ООН встретился с президентом Евросовета

Татьяна ОлейникВторник, 19 сентября 2023, 23:50
Зеленский на полях ООН встретился с президентом Евросовета
Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Фото - ОПУ

На полях 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Источник: Офис Президента

Дословно: "Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.

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Глава государства проинформировал президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС".

Детали: Также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Зеленский, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формулы мира" и заявил, что ему известно о попытках заключить с Россией "теневые соглашения за кулисами", но "злу нельзя доверять".
  • Также Зеленский обсудил с президентом Кении Уильямом Руто строительство зерновых хабов и обеспечение региона украинской агропродукцией.

Темы: ЕСЗеленскийООН
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