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Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 00:26
Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
ОХОПЛЕНИЙ ВОГНЕМ БОМБАРДУВАЛЬНИК НА АЕРОДРОМІ "СОЛЬЦІ". ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Україна уже тривалий час працює над власною ракетною програмою та безпілотниками, тому ураження цілей на території Росії, які розташовані навіть за 1 500 км, більше не є проблемою, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в ефірі Українського Радіо

Пряма мова секретаря РНБО: "Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній".

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Деталі: Данілов додав, що "все це буде приносити свої результати", бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.

При цьому він підкреслив, що Україна атакує лише військові об’єкти РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об’єктів – це справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює.

"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", – підсумував Данілов.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва.

Передісторія:

Теми: Даніловзброябезпілотникивійна
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