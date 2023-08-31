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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 15:47
Ждет Севастополь, ждет Камчатка: Данілов показав випробування українських ракет
ілюстративне фото апарату РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва.

Джерело: секретар РНБО у Facebook

Пряма мова: "Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…"

P.S. Тиха і співоча українська ніч…".

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Деталі: Жодних деталей Данілов не навів. Водночас за даними УП, це відео має стосунок до заяви президента Зеленського про те, що українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 кілометрів.

Теми: зброявійнаДанілов
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