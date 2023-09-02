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Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 02:20
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Фото ілюстративне з pixabay.com

Україна має підтверджені дані про те, що росіяни всиновили 386 українських дітей, які були депортовані до країни-агресора.

Джерело: Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі марафону новин

Пряма мова Лубінця: "У нас є підтверджені цифри. 386 дітей − встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення".

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Деталі: Він підкреслив, що в цьому питанні дуже важливе значення має термінологія, оскільки є різниця між усиновленням і тимчасовою опікою.

Лубінець нагадав, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним сама заявила, що всиновила дитину з України. Тобто сама визнала, що вона скоїла злочин. Але після отримання ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, Львова-Бєлова вже почала говорити, що не всиновлювала українську дитину, а нібито взяла під тимчасовий захист, як тимчасова опіка.

"Всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту − це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, − забороняється. Тому для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво РФ. І цим ми займаємося", − наголосив Лубінець.

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Деталі: Коментуючи повернення додому 11 дітей, яких незаконно утримували російські загарбники на тимчасово захопленій частині Херсонщини, він повідомив, що над цим працювали кілька місяців, і висловив сподівання, що незабаром буде більше подібних позитивних новин.  

Передісторія:

Теми: Росіядепортація діти
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