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Россия атаковала Украину 24 "Шахедами", 17 из них сбили

Ирина БалачукСреда, 20 сентября 2023, 08:33
Россия атаковала Украину 24 Шахедами, 17 из них сбили
Фото иллюстративное из Facebook ПК "Восток"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Шахед" из 24, которыми Россия атаковала Украину ночью 20 сентября.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Генштаб: "Ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины".

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Детали: В Генштабе добавили, что информация о последствиях этой террористической атаки сейчас уточняется.

Дополнено: Позже Воздушные силы уточнили, что вражеские беспилотники двигались с юго-восточного и северного направлений.

В результате боевой работы 17 "Шахедов" уничтожили по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

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"К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод на Полтавщине, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", − подытожили Воздушные силы.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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