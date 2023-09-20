Россия атаковала Украину 24 "Шахедами", 17 из них сбили

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Шахед" из 24, которыми Россия атаковала Украину ночью 20 сентября.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Генштаб: "Ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины".

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Детали: В Генштабе добавили, что информация о последствиях этой террористической атаки сейчас уточняется.

Дополнено: Позже Воздушные силы уточнили, что вражеские беспилотники двигались с юго-восточного и северного направлений.

В результате боевой работы 17 "Шахедов" уничтожили по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

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"К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод на Полтавщине, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", − подытожили Воздушные силы.

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