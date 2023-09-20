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Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8

Ірина БалачукСереда, 20 вересня 2023, 13:55
Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Роботи на місці російського удару по Куп’янську Харківської області 19 вересня завершили − знайшли тіла ще 2 загиблих, таким чином кількість жертв зросла до 8.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб.

На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що 2 загиблих − це волонтери, які евакуйовували людей.

Він також повідомив, що росіяни вдарили ракетою "Гром-Е1".

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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