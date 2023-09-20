Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8

Ірина БалачукСереда, 20 вересня 2023, 13:55
Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Роботи на місці російського удару по Куп’янську Харківської області 19 вересня завершили − знайшли тіла ще 2 загиблих, таким чином кількість жертв зросла до 8.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб.

На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА уточнив, що 2 загиблих − це волонтери, які евакуйовували людей.

Він також повідомив, що росіяни вдарили ракетою "Гром-Е1".

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Харківська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Харківська область
Росія за добу вбила 8 цивільних, ще 11 поранені – ОВА
Кількість загиблих через удар по Куп'янську зросла до 6
Росіяни обстріляли Куп'янськ, 3 загиблих – ОВА
Останні новини
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
15:12
фотоПонад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Усі новини...
Реклама: