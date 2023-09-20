Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8
Середа, 20 вересня 2023, 13:55
Роботи на місці російського удару по Куп’янську Харківської області 19 вересня завершили − знайшли тіла ще 2 загиблих, таким чином кількість жертв зросла до 8.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб.
На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки".
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Деталі: Голова ОВА уточнив, що 2 загиблих − це волонтери, які евакуйовували людей.
Він також повідомив, що росіяни вдарили ракетою "Гром-Е1".
Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.
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Передісторія:
- 19 вересня російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Спершу повідомлялося, що внаслідок удару загинули троє цивільних людей. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 6.