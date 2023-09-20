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Удар по Купянску: количество жертв возросло до 8

Ирина БалачукСреда, 20 сентября 2023, 13:55
Удар по Купянску: количество жертв возросло до 8
Фото из Telegram Олега Синегубова

Работы на месте российского удара по Купянску Харьковской области 19 сентября завершили − нашли тела еще двух погибших, таким образом количество жертв возросло до 8.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб.

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К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек − 6 мужчин и 2 женщины".

Детали: Глава ОВА уточнил, что 2 погибших − это волонтеры, которые эвакуировали людей.

Он также сообщил, что россияне ударили ракетой "Гром-Е1".

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Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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