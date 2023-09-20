Удар по Купянску: количество жертв возросло до 8
Среда, 20 сентября 2023, 13:55
Работы на месте российского удара по Купянску Харьковской области 19 сентября завершили − нашли тела еще двух погибших, таким образом количество жертв возросло до 8.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб.
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К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек − 6 мужчин и 2 женщины".
Детали: Глава ОВА уточнил, что 2 погибших − это волонтеры, которые эвакуировали людей.
Он также сообщил, что россияне ударили ракетой "Гром-Е1".
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Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.
Предыстория:
- 19 сентября российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Сначала сообщалось, что в результате удара погибли трое гражданских людей. Позже стало известно, что количество погибших возросло до 6.