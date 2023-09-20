Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для участі у форумі "Один пояс - один шлях".

Джерело: пресслужба Кремля в Telegram

Деталі: У Костянтинівському палаці (Санкт-Петербург, РФ) Володимир Путін зустрівся з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю – керівником Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах, міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

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Путін привітав Ван Ї в Росії.

Пряма мова Путіна: "Я із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай у жовтні цього року в рамках великого заходу про просування ідеї голови Сі Цзіньпіна, який вже має міжнародний бренд "Один пояс – один шлях". Це повністю відповідає і нашим інтересам.

Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс - один шлях". І діємо досить синхронно".

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Володимир Путін зустрівся з Ван Ї у Росії скриншот із відео Кремля

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