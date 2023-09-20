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Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні

Олена РощінаСереда, 20 вересня 2023, 14:44
Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні
Володимир Путін зустрівся з Ван Ї, скриншот із відео Кремля

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для участі у форумі "Один пояс - один шлях".

Джерело: пресслужба Кремля в Telegram 

Деталі: У Костянтинівському палаці (Санкт-Петербург, РФ) Володимир Путін зустрівся з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю – керівником Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах, міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

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Путін привітав Ван Ї в Росії. 

Пряма мова Путіна: "Я із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай у жовтні цього року в рамках великого заходу про просування ідеї голови Сі Цзіньпіна, який вже має міжнародний бренд "Один пояс – один шлях". Це повністю відповідає і нашим інтересам.

Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс - один шлях". І діємо досить синхронно".

ВІДЕО ДНЯ
Володимир Путін зустрівся з Ван І у Росії
Володимир Путін зустрівся з Ван Ї у Росії
скриншот із відео Кремля

Передісторія:

  • Глава Китаю Сі Цзіньпін літав до Москви й зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі 20 березня 2023 року. 
  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією дітей з окупованих Росією територій України. 
  • В Адміністрації президента Росії назвали ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.
  • Проте російський диктатор майже нікуди не їздить, аби його не арештували за кордоном, адже країни-члени Міжнародного кримінального суду зобов’язані затримати і передати Путіна до суду.
  • Китай не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду. Це означає, що на його територію не поширюється юрисдикція суду.

Теми: ПутінРосіяКитай
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