Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні
Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для участі у форумі "Один пояс - один шлях".
Джерело: пресслужба Кремля в Telegram
Деталі: У Костянтинівському палаці (Санкт-Петербург, РФ) Володимир Путін зустрівся з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю – керівником Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах, міністром закордонних справ КНР Ван Ї.
Путін привітав Ван Ї в Росії.
Пряма мова Путіна: "Я із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай у жовтні цього року в рамках великого заходу про просування ідеї голови Сі Цзіньпіна, який вже має міжнародний бренд "Один пояс – один шлях". Це повністю відповідає і нашим інтересам.
Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс - один шлях". І діємо досить синхронно".
Передісторія:
- Глава Китаю Сі Цзіньпін літав до Москви й зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі 20 березня 2023 року.
- 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією дітей з окупованих Росією територій України.
- В Адміністрації президента Росії назвали ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.
- Проте російський диктатор майже нікуди не їздить, аби його не арештували за кордоном, адже країни-члени Міжнародного кримінального суду зобов’язані затримати і передати Путіна до суду.
- Китай не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду. Це означає, що на його територію не поширюється юрисдикція суду.