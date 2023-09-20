Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні

Олена РощінаСереда, 20 вересня 2023, 14:44
Путін заявив, що поїде в Китай у жовтні
Володимир Путін зустрівся з Ван Ї, скриншот із відео Кремля

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для участі у форумі "Один пояс - один шлях".

Джерело: пресслужба Кремля в Telegram 

Деталі: У Костянтинівському палаці (Санкт-Петербург, РФ) Володимир Путін зустрівся з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю – керівником Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах, міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Реклама:

Путін привітав Ван Ї в Росії. 

Пряма мова Путіна: "Я із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай у жовтні цього року в рамках великого заходу про просування ідеї голови Сі Цзіньпіна, який вже має міжнародний бренд "Один пояс – один шлях". Це повністю відповідає і нашим інтересам.

Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс - один шлях". І діємо досить синхронно".

ВІДЕО ДНЯ
Володимир Путін зустрівся з Ван І у Росії
Володимир Путін зустрівся з Ван Ї у Росії
скриншот із відео Кремля

Передісторія:

  • Глава Китаю Сі Цзіньпін літав до Москви й зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі 20 березня 2023 року. 
  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією дітей з окупованих Росією територій України. 
  • В Адміністрації президента Росії назвали ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.
  • Проте російський диктатор майже нікуди не їздить, аби його не арештували за кордоном, адже країни-члени Міжнародного кримінального суду зобов’язані затримати і передати Путіна до суду.
  • Китай не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду. Це означає, що на його територію не поширюється юрисдикція суду.

Теми: ПутінРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Путін
Зеленський про угоди з РФ: Запитайте Пригожина, чи можна вірити Путіну
Бербок вимагає ухвалити резолюцію проти Путіна на Генасамблеї ООН
Ярослав Грицак: Зараз часи Хмельницького, Петлюри, Бандери й Залужного
Останні новини
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
Усі новини...
Реклама: