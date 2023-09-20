Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что поедет в Китай в октябре

Елена РощинаСреда, 20 сентября 2023, 14:44
Путин заявил, что поедет в Китай в октябре
Владимир Путин встретился с Ван И, скриншот из видео Кремля

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для участия в форуме "Один пояс – один путь".

Источник: пресс-служба Кремля в Telegram 

Детали: В Константиновском дворце (Санкт-Петербург, РФ) Владимир Путин встретился с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая – руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

Реклама:

Путин поприветствовал Ван И в России. 

Прямая речь Путина: "Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия о продвижении идеи  председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс – один путь". Это полностью соответствует и нашим интересам.

Мы интегрируем и наши идеи о создании большого Евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках программы "Один пояс – один путь". И действуем достаточно синхронно".

ВИДЕО ДНЯ
Владимир Путин встретился с Ван И в России
Владимир Путин встретился с Ван И в России
скриншот из видео Кремля

Предыстория:

  • Глава Китая Си Цзиньпин летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 марта 2023 года.
  • 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией детей с оккупированных Россией территорий Украины.
  • В Администрации президента России назвали ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, юридически ничтожным.
  • Однако российский диктатор почти никуда не ездит, чтобы его не арестовали за рубежом, ведь страны-члены Международного уголовного суда обязаны задержать и передать Путина в суд.
  • Китай не подписал Римский устав, который регулирует деятельность Международного уголовного суда. Это означает, что на его территорию не распространяется юрисдикция суда.

Темы: ПутинРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Путин
Зеленский о сделках с РФ: Спросите Пригожина, можно ли верить Путину
Бербок требует принять резолюцию против Путина на Генассамблее ООН
Ярослав Грицак: Сейчас времена Хмельницкого, Петлюры, Бандеры и Залужного
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: