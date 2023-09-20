Путин заявил, что поедет в Китай в октябре
Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для участия в форуме "Один пояс – один путь".
Источник: пресс-служба Кремля в Telegram
Детали: В Константиновском дворце (Санкт-Петербург, РФ) Владимир Путин встретился с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая – руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.
Путин поприветствовал Ван И в России.
Прямая речь Путина: "Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия о продвижении идеи председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс – один путь". Это полностью соответствует и нашим интересам.
Мы интегрируем и наши идеи о создании большого Евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках программы "Один пояс – один путь". И действуем достаточно синхронно".
Предыстория:
- Глава Китая Си Цзиньпин летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 марта 2023 года.
- 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией детей с оккупированных Россией территорий Украины.
- В Администрации президента России назвали ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, юридически ничтожным.
- Однако российский диктатор почти никуда не ездит, чтобы его не арестовали за рубежом, ведь страны-члены Международного уголовного суда обязаны задержать и передать Путина в суд.
- Китай не подписал Римский устав, который регулирует деятельность Международного уголовного суда. Это означает, что на его территорию не распространяется юрисдикция суда.