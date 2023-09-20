Путин заявил, что поедет в Китай в октябре

Владимир Путин встретился с Ван И, скриншот из видео Кремля

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для участия в форуме "Один пояс – один путь".

Источник: пресс-служба Кремля в Telegram

Детали: В Константиновском дворце (Санкт-Петербург, РФ) Владимир Путин встретился с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая – руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

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Путин поприветствовал Ван И в России.

Прямая речь Путина: "Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия о продвижении идеи председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс – один путь". Это полностью соответствует и нашим интересам.

Мы интегрируем и наши идеи о создании большого Евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках программы "Один пояс – один путь". И действуем достаточно синхронно".

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Владимир Путин встретился с Ван И в России скриншот из видео Кремля

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