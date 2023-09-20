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Окупанти вдарили по громадах Харківщини та Херсонщини: двоє поранених

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 19:00
Окупанти вдарили по громадах Харківщини та Херсонщини: двоє поранених
Фото: Getty Images

Російські загарбники надвечір вдарили по Золочівській громаді Харківської області, та Білозерській громаді Херсонщини, у результаті чого двоє чоловіків були поранені.

Джерело: Харківська ОВА у Telegram, голова Херсонської ОВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що близько 17.00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Перовське Золочівської громади. Поранення отримав чоловік 1958 року народження.

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Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.

Прокудін також повідомив про обстріли Білозерки на Херсонщині. "Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням. Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару", - вказав він.

Зараз постраждалий знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Перед цим повідомлялось, що російська окупаційна армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.
  • Крім того, минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області. Унаслідок удару керованою авіабомбою по Куп'янську знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 осіб - 4 чоловіки та 2 жінки.

Теми: Харківська областьХерсонська областьвійнажертви
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