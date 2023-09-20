Окупанти вдарили по громадах Харківщини та Херсонщини: двоє поранених
Російські загарбники надвечір вдарили по Золочівській громаді Харківської області, та Білозерській громаді Херсонщини, у результаті чого двоє чоловіків були поранені.
Джерело: Харківська ОВА у Telegram, голова Херсонської ОВА у Telegram
Деталі: Повідомляється, що близько 17.00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Перовське Золочівської громади. Поранення отримав чоловік 1958 року народження.
Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.
Прокудін також повідомив про обстріли Білозерки на Херсонщині. "Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням. Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару", - вказав він.
Зараз постраждалий знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу.
Що було раніше:
- Перед цим повідомлялось, що російська окупаційна армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.
- Крім того, минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області. Унаслідок удару керованою авіабомбою по Куп'янську знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 осіб - 4 чоловіки та 2 жінки.