Оккупанты ударили по общинам Харьковщины и Херсонщины: двое раненых
Российские захватчики вечером ударили по Золочевской общине Харьковской области, и Белозерской общине Херсонщины, в результате чего двое мужчин были ранены.
Источник: Харьковская ОВА в Telegram, председатель Херсонской ОВА в Telegram
Детали: Сообщается, что около 17.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Перовское Золочевской громады. Ранения получил мужчина 1958 года рождения.
Предварительно, значительно поврежден частный дом. Информация о других разрушениях уточняется.
Прокудин также сообщил об обстрелах Белозерки на Херсонщине. "Из-за вражеского обстрела в поселке исчез свет. Специалисты работают над его восстановлением. Пострадал 23-летний мужчина, который шел по улице в момент вражеского удара", - указал он.
Сейчас пострадавший находится в больнице, где медики оказывают ему помощь.
Что предшествовало:
- Перед этим сообщалось, что российская оккупационная армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.
- Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области. В результате удара управляемой авиабомбой по Купянску уничтожено 3 автомобиля, в которых были гражданские люди. Погибли 6 человек - 4 мужчины и 2 женщины.