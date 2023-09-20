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Оккупанты ударили по общинам Харьковщины и Херсонщины: двое раненых

Станислав ПогориловСреда, 20 сентября 2023, 19:00
Оккупанты ударили по общинам Харьковщины и Херсонщины: двое раненых
Фото: Getty Images

Российские захватчики вечером ударили по Золочевской общине Харьковской области, и Белозерской общине Херсонщины, в результате чего двое мужчин были ранены.

Источник: Харьковская ОВА в Telegram, председатель Херсонской ОВА в Telegram

Детали: Сообщается, что около 17.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Перовское Золочевской громады. Ранения получил мужчина 1958 года рождения.

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Предварительно, значительно поврежден частный дом. Информация о других разрушениях уточняется.

Прокудин также сообщил об обстрелах Белозерки на Херсонщине. "Из-за вражеского обстрела в поселке исчез свет. Специалисты работают над его восстановлением. Пострадал 23-летний мужчина, который шел по улице в момент вражеского удара", - указал он.

Сейчас пострадавший находится в больнице, где медики оказывают ему помощь.

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Что предшествовало:

  • Перед этим сообщалось, что российская оккупационная армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.
  • Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области. В результате удара управляемой авиабомбой по Купянску уничтожено 3 автомобиля, в которых были гражданские люди. Погибли 6 человек - 4 мужчины и 2 женщины. 

Темы: Харьковская областьХерсонская областьвойнажертвы
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