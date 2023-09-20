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З'явилося нове відео з Кадировим на фоні "хворого дядька" у лікарні в Москві

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 19:41
З'явилося нове відео з Кадировим на фоні хворого дядька у лікарні в Москві
Фото: скриншот з Telegram-каналу кадирова

В Telegram-каналі підконтрольного Кремлю глави Чечні Рамзана Кадирова з’явилося чергове відео, на якому він начебто відвідує свого "хворого дядька" у лікарні в Москві, а сам твердить у дописі, що він "живий та здоровий".

Джерело: Telegram-канал Кадирова

Деталі: У дописі говориться, що його хворий дядько, який вже начебто йде на поправку, Магомед Кадиров, знаходиться у Центральній клінічній лікарні у Москві.

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І сам глава Чечні начебто під час робочого відрядження "за першої нагоди" прийшов до родича.

Також начебто від імені Кадирова міститься коментар щодо його здоров’я. "Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс - тепер аудиторія знає, які ЗМІ і які персони відверто брешуть своїм читачам", - зазначається у дописі.

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Дане відео немає об’єктивного підтвердження. Начебто лікар на відео говорить, що це 20 вересня, пацієнт знаходиться у лікарні 2 тижні, і пробуде там ще 2 тижні.

 

При цьому на відео спостерігається, що на вказівному пальці Кадирова знаходиться пластиковий, схожий на медичний, зажим.

Що було раніше:

  • Перед цим представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявляв, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані.
  • 17 вересня у соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за два тижні з'явилося особисте відео на тлі чуток про різке погіршення його здоров'я і навіть смерть.
  • За даними ЗМІ, від початку вересня літак, що належить главі Чечні Рамзану Кадирову, тричі літав до Москви, а останні три дні він із високою ймовірністю залишається в російській столиці

Теми: КадировРосія
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