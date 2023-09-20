Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму в середу вразили скупчення живої сили і ''дороговартісні військові системи"

Тетяна ОлійникСереда, 20 вересня 2023, 21:41
У Криму в середу вразили скупчення живої сили і ''дороговартісні військові системи
ПРИЛІТ ПО ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ У ВЕРХНЬОСАДОВОМУ, СКРІН З ВІДЕО В TELEGRAM-КАНАЛУ КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

У результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи.

Джерело: джерела УП в СБУ

Деталі: За даними джерел, по військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.

Реклама:

Дослівно: "Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.
  • Вранці 20 вересня Telegram-канали повідомляли про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек" та публікували відео прольоту ракет. 

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Крим
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим: лунають вибухи
ЗМІ пишуть про удар по військовій частині в Криму, окупанти заявили про збиття дронів
Соколов: Мости на Чонгарі були заміновані, а мости через Дніпро – ні
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призив в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: