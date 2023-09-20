У Криму в середу вразили скупчення живої сили і ''дороговартісні військові системи"
Середа, 20 вересня 2023, 21:41
У результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи.
Джерело: джерела УП в СБУ
Деталі: За даними джерел, по військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.
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Дослівно: "Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.
Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.
- Вранці 20 вересня Telegram-канали повідомляли про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек" та публікували відео прольоту ракет.