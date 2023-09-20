У Криму в середу вразили скупчення живої сили і ''дороговартісні військові системи"

ПРИЛІТ ПО ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ У ВЕРХНЬОСАДОВОМУ, СКРІН З ВІДЕО В TELEGRAM-КАНАЛУ КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

У результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи.

Джерело: джерела УП в СБУ

Деталі: За даними джерел, по військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.

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Дослівно: "Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі".

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