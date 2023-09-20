В Крыму в среду попали по скоплению живой силы и ''дорогим военным системам''
Среда, 20 сентября 2023, 21:41
В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.
Источник: источники УП в СБУ
Детали: По данным источников, по военной базе в Крыму ударили ракетами. Спецоперацию провели совместно СБУ, Воздушные силы и ВМС ВСУ. Удар был нанесен после того, как СБУ подтвердила, что в воинской части находятся командиры российского флота.
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Дословно: "Русские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не получили по основному месту дислокации.
Поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вооруженные силы Украины подтвердили, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.
- Утром 20 сентября Telegram-каналы сообщали о прилете по воинской части под Севастополем и взрывах в районе аэродрома "Бельбек" и публиковали видео пролета ракет.