В Крыму в среду попали по скоплению живой силы и ''дорогим военным системам''

ПРИЛЕТ ПО ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В ВЕРХНЕСАДОВОМ, СКРИНШОТ С ВИДЕО В TELEGRAM-КАНАЛА КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.

Источник: источники УП в СБУ

Детали: По данным источников, по военной базе в Крыму ударили ракетами. Спецоперацию провели совместно СБУ, Воздушные силы и ВМС ВСУ. Удар был нанесен после того, как СБУ подтвердила, что в воинской части находятся командиры российского флота.

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Дословно: "Русские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не получили по основному месту дислокации.

Поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе".

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