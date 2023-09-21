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Спецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 10:14
Спецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому Саки
Ілюстративне фото Getty Images

Вночі 21 вересня СБУ та ВМС провели спецоперацію в окупованому Криму, завдавши безпілотниками потужного удару по аеродрому "Саки".

Джерело: джерела УП в СБУ

Деталі: За даним джерел, спецслужби використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети "Нептун".

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На летовищі знаходилось щонайменше 12 бойових літаків, зокрема, Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

За даними джерел, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи.

Що було раніше: Перед цим Міноборони Росії і російські пабліки повідомили про вибухи в окупованому Криму, загарбники стверджують нібито збили 19 безпілотників над півостровом.

Теми: КримСБУ
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