Спецоперация в Крыму: СБУ и ВМС нанесли мощный удар по аэродрому "Саки"
Ночью 21 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию в оккупированном Крыму, нанеся беспилотниками мощный удар по аэродрому "Саки".
Источник: источники УП в СБУ
Деталі: По данным источников, спецслужбы использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".
На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в частности, Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.
По данным источников, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.
Напомним: В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.
Что предшествовало: Перед этим Минобороны России и российские паблики сообщили о взрывах в оккупированном Крыму, захватчики утверждают якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом.