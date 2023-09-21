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Спецоперация в Крыму: СБУ и ВМС нанесли мощный удар по аэродрому "Саки"

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 10:14
Спецоперация в Крыму: СБУ и ВМС нанесли мощный удар по аэродрому Саки
иллюстративное фото Getty Images

Ночью 21 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию в оккупированном Крыму, нанеся беспилотниками мощный удар по аэродрому "Саки".

Источник: источники УП в СБУ

Деталі: По данным источников, спецслужбы использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".

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На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в частности, Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

По данным источников, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

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Напомним: В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.

Что предшествовало: Перед этим Минобороны России и российские паблики сообщили о взрывах в оккупированном Крыму, захватчики утверждают якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом.

Темы: КрымСБУ
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