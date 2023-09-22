Зеленський: Зі США працюватимемо над рішеннями, щоб попередити нові агресії проти України

Україна та США працюватимуть над стратегічними рішеннями, щоб попередити нові агресії проти України, заявив президент Володимир Зеленський під час перемовин із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Джерело: трансляція зустрічі в ефірі марафону новин

Пряма мова Зеленського: "Дякую, пане президенте, за цю теплу зустріч і за продуктивні, потужні переговори. Ми досягли низки важливих результатів. Ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволять нам попередити будь-яку нову агресію проти України, проти наших людей".

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Деталі: За словами українського президента, це "буде одним з наслідків Вільнюсу (саміту НАТО у Вільнюсі − ред.) і декларації країн "Великої сімки" і наших двосторонніх безпекових домовленостей".

"Ми досягли нових домовленостей. Ми продовжимо працювати над формулою миру і будемо готуватися до проведення саміту з формули миру. Дякую за всі ці аспекти. За 575 днів. Дуже дякую", − наголосив Зеленський.

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