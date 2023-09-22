Зеленский: С США будем работать над решениями, чтобы предупредить новые агрессии против Украины

Украина и США будут работать над стратегическими решениями, чтобы предупредить новые агрессии против Украины, заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Источник: трансляция встречи в эфире марафона новостей

Прямая речь Зеленского: "Спасибо, господин президент, за эту теплую встречу и за продуктивные, мощные переговоры. Мы достигли ряда важных результатов. Мы согласились работать над рядом стратегических решений, которые позволят нам предупредить любую новую агрессию против Украины, против наших людей".

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Детали: По словам украинского президента, это "будет одним из последствий Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе − ред.) и декларации стран "Большой семерки" и наших двусторонних договоренностей по безопасности".

"Мы достигли новых договоренностей. Мы продолжим работать над формулой мира и будем готовиться к проведению саммита по формуле мира. Спасибо за все эти аспекты. За 575 дней. Большое спасибо", − подчеркнул Зеленский.

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