Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: С США будем работать над решениями, чтобы предупредить новые агрессии против Украины

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 01:29
Зеленский: С США будем работать над решениями, чтобы предупредить новые агрессии против Украины
Владимир Зеленский. Фото ОП

Украина и США будут работать над стратегическими решениями, чтобы предупредить новые агрессии против Украины, заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Источник: трансляция встречи в эфире марафона новостей

Прямая речь Зеленского: "Спасибо, господин президент, за эту теплую встречу и за продуктивные, мощные переговоры. Мы достигли ряда важных результатов. Мы согласились работать над рядом стратегических решений, которые позволят нам предупредить любую новую агрессию против Украины, против наших людей".

Реклама:

Детали: По словам украинского президента, это "будет одним из последствий Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе − ред.) и декларации стран "Большой семерки" и наших двусторонних договоренностей по безопасности".

"Мы достигли новых договоренностей. Мы продолжим работать над формулой мира и будем готовиться к проведению саммита по формуле мира. Спасибо за все эти аспекты. За 575 дней. Большое спасибо", − подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Зеленский
Зеленский неанонсировано прибыл в Канаду
Украина и США договорились совместно производить оружие − Зеленский
Путин имел длинный список стран на уничтожение, а сейчас вынужден унижаться − Зеленский
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: