Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна

Новий пакет військової допомоги США для України вартістю 325 млн доларів включає системи протиповітряної оборони Avenger, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS та низку іншого озброєння.

Джерело: сайт Міноборони США

Дослівно з заяви: "Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року".

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Деталі: Повідомляється, що цей пакет включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", − наголосило оборонне відомство США.

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