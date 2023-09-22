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Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 03:41
Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна
Система Avenger. Фото army.mil

Новий пакет військової допомоги США для України вартістю 325 млн доларів включає системи протиповітряної оборони Avenger, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS та низку іншого озброєння.

Джерело: сайт Міноборони США

Дослівно з заяви: "Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року".

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Деталі: Повідомляється, що цей пакет включає:

  • ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних машин;
  • боєприпаси для знешкодження перешкод;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", − наголосило оборонне відомство США.

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Теми: СШАдопомога Україні
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