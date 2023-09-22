Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна
Новий пакет військової допомоги США для України вартістю 325 млн доларів включає системи протиповітряної оборони Avenger, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS та низку іншого озброєння.
Джерело: сайт Міноборони США
Дослівно з заяви: "Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року".
Деталі: Повідомляється, що цей пакет включає:
- ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних машин;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", − наголосило оборонне відомство США.
Передісторія:
- Раніше президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.
- Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.
- Президент США Джо Байден оголосив про новий транш допомоги Україні і зазначив, що перші американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.
- Він також додав, що пакет включає надання другої батареї ППО Hawk з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими.