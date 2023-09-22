Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый пакет помощи от США: что получит Украина

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 03:41
Новый пакет помощи от США: что получит Украина
Система Avenger. Фото army.mil

Новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью 325 млн долларов включает системы противовоздушной обороны Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

Источник: сайт Минобороны США

Дословно из заявления: "Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года".

Реклама:

Детали: Сообщается, что этот пакет включает:

  • ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
  • 59 легких тактических машин;
  • боеприпасы для обезвреживания препятствий;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − подчеркнуло оборонное ведомство США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Байден о новом пакете помощи: Первые "Абрамс" доставят в Украину уже на следующей неделе
Путин имел длинный список стран на уничтожение, а сейчас вынужден унижаться − Зеленский
Азербайджан подтвердил гибель 6 российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе
Украина и США договорились совместно производить оружие − Зеленский
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: