Новый пакет помощи от США: что получит Украина
Новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью 325 млн долларов включает системы противовоздушной обороны Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.
Источник: сайт Минобороны США
Дословно из заявления: "Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года".
Детали: Сообщается, что этот пакет включает:
- ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
- 59 легких тактических машин;
- боеприпасы для обезвреживания препятствий;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − подчеркнуло оборонное ведомство США.
Предыстория:
- Ранее президент США Джо Байден приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Америка остается преданной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику.
- Президент США Джо Байден объявил о новом транше помощи Украине и отметил, что первые американские танки "Абрамс" будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.
- Он добавил, что новый пакет включает предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы.