Новый пакет помощи от США: что получит Украина

Новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью 325 млн долларов включает системы противовоздушной обороны Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

Источник: сайт Минобороны США

Дословно из заявления: "Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года".

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Детали: Сообщается, что этот пакет включает:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;

59 легких тактических машин;

боеприпасы для обезвреживания препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − подчеркнуло оборонное ведомство США.

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