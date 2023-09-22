Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бронетехніка ЗСУ вже діє за останньою лінією оборони росіян у Запорізькій області − ISW

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 05:55
Бронетехніка ЗСУ вже діє за останньою лінією оборони росіян у Запорізькій області − ISW
КАРТА З САЙТУ ISW

Українська бронетехніка уже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень, які наразі проривають українські сили на заході Запорізької області, хоча ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар окупантів, пише Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, вказують на те, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень типу "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Однак незрозуміло, чи утримують українські війська ці позиції".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що аналітики вперше спостерігають, що українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони.

ISW наголошує, що присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього шару у достатній мірі для того, щоб перекинути свою техніку вперед.

"Здатність українських військ перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених для їх зупинки, і прорвати їх, а також керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі", − наголошують аналітики.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Карта з сайту ISW

ISW зазначає, що додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 і 21 вересня, вказують на те, що українські війська просунулися також на захід і південний захід від Вербового.

Таким чином російські війська, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військам поступово, але впевнено просуватися вперед з середини серпня.

ISW пише, що постійно спостерігає за повільним, але регулярним просуванням українських військ у цьому регіоні, незважаючи на те, що російські військові перекидають сюди частини відносно елітних підрозділів для посилення своїх оборонних операцій.

Також Інститут вивчення війни нагадав, що українські війська завдали низку ударів з безпілотників і ракет по російському аеродрому поблизу окупованих Сак у Криму і, можливо, пошкодили російські літаки.

Крім того, супутникові знімки підтверджують, що українські сили також завдали удару по 744-му центру зв'язку командування Чорноморського флоту в окупованому Криму 20 вересня. Знімки показують, що українські удари зруйнували значну частину командного пункту поблизу Верхньосадового, що у 16 км на північний схід від Севастополя.

Теми: Запорізька областьконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Азербайджан підтвердив загибель 6 російських "миротворців" у Нагірному Карабаху
Путін мав довгий список країн на знищення, а нині змушений принижуватися − Зеленський
Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна
Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: