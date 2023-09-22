Бронетехника ВСУ уже действует за последней линией обороны россиян в Запорожской области − ISW

Украинская бронетехника действует за последней линией российских оборонительных укреплений, которые сейчас прорывают украинские силы на западе Запорожской области, хотя еще рано утверждать, что ВСУ полностью прорвали этот оборонительный слой оккупантов, пишет Институт изучения войны.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, указывают на то, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и заграждений типа "зубы дракона", которые являются частью трехслойной обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Однако непонятно, удерживают ли украинские войска эти позиции".

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Детали: Сообщается, что аналитики впервые наблюдают, что украинские силы используют бронетехнику за пределами российской трехслойной обороны.

ISW отмечает, что присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного слоя указывает на то, что украинцы обеспечили прорыв первых двух линий этого слоя в достаточной степени для того, чтобы перебросить свою технику вперед.

"Способность украинских войск перебросить бронетехнику к мощным российским оборонительным рубежам, предназначенным для их остановки, и прорвать их, а также управлять этой техникой вблизи подготовленных российских оборонительных позиций является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении", − отмечают аналитики.

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Карта c сайтА ISW

ISW отмечает, что дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 и 21 сентября, указывают на то, что украинские войска продвинулись также на запад и юго-запад от Вербового.

Таким образом российские войска, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским войскам постепенно, но уверенно продвигаться вперед с середины августа.

ISW пишет, что постоянно наблюдает за медленным, но регулярным продвижением украинских войск в этом регионе, несмотря на то, что российские военные перебрасывают сюда части относительно элитных подразделений для усиления своих оборонительных операций.

Также Институт изучения войны напомнил, что украинские войска нанесли ряд ударов с беспилотников и ракет по российскому аэродрому вблизи оккупированных Сак в Крыму и, возможно, повредили российские самолеты.

Кроме того, спутниковые снимки подтверждают, что украинские силы также нанесли удар по 744-му центру связи командования Черноморского флота в оккупированном Крыму 20 сентября. Снимки показывают, что украинские удары разрушили значительную часть командного пункта вблизи Верхнесадового, что в 16 км к северо-востоку от Севастополя.