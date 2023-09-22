Поліція показала наслідки ракетної атаки на Одещину ввечері
П'ятниця, 22 вересня 2023, 10:04
Правоохоронці показали наслідки російської ракетної атаки на Одеську область ввечері 21 вересня.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Деталі: Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав.
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На місці влучання працювали екстрені служби.
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