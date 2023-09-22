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Поліція показала наслідки ракетної атаки на Одещину ввечері

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 10:04
Поліція показала наслідки ракетної атаки на Одещину ввечері
Скрін з відео на сайті поліції

Правоохоронці показали наслідки російської ракетної атаки на Одеську область ввечері 21 вересня. 

Джерело: пресслужба поліції Одеської області 

Деталі: Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав.

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На місці влучання працювали екстрені служби. 

 
фото поліції
 

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Теми: поліціяОдеська областьракетний удар
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