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Полиция показала последствия ракетной атаки на Одесскую область вечером

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 10:04
Полиция показала последствия ракетной атаки на Одесскую область вечером
Скрин с видео на сайте полиции

Правоохранители показали последствия российской ракетной атаки на Одесскую область вечером 21 сентября. 

Источник: пресс-служба полиции Одесской области 

Детали: В результате атаки поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.

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На месте попадания работали экстренные службы. 

 
фото полиции
 

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Темы: полицияОдесская областьракетный удар
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