Полиция показала последствия ракетной атаки на Одесскую область вечером
Пятница, 22 сентября 2023, 10:04
Правоохранители показали последствия российской ракетной атаки на Одесскую область вечером 21 сентября.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Детали: В результате атаки поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.
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На месте попадания работали экстренные службы.
Предыстория:
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- Вечером в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия запустила ракеты "Оникс". Воздушные силы предупреждали об угрозе для южных областей.
- Одесская ОВА сообщила о попадании в рекреационную инфраструктуру в Белгород-Днестровском районе.