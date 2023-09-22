Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция показала последствия ракетной атаки на Одесскую область вечером

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 10:04
Полиция показала последствия ракетной атаки на Одесскую область вечером
Скрин с видео на сайте полиции

Правоохранители показали последствия российской ракетной атаки на Одесскую область вечером 21 сентября. 

Источник: пресс-служба полиции Одесской области 

Детали: В результате атаки поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.

Реклама:

На месте попадания работали экстренные службы. 

 
фото полиции
 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: полицияОдесская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО" – Зеленский

Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

Американская Iridium обеспечивает беспилотники ФСБ навигацией на линии фронта – расследование

Первое слушание по импичменту Байдена провели в Конгрессе США

Макрон предложил предоставить острову Корсика ограниченную автономию

Пограничника Мула перевели из начальников на админдолжность в Киев – источники

Все новости...
полиция
Количество погибших из-за удара по Купянску возросло до 6
Первые минуты после обстрела Львова попали на бодикамеры патрульных
Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело
Последние новости
03:36
Турция в октябре может одобрить вступление Швеции в НАТО – Reuters
02:40
Обучение на F-16: в США начались языковые курсы для украинских пилотов
01:46
фотоВ Киеве столкнулись 4 автомобиля: есть погибшие и пострадавшие
00:58
Предоставленное Штатами оружие для Украины не попадает в чужие руки – Госдеп
00:30
ОбновленоВ ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
00:15
Италия заблокировала политическое согласие на миграционную реформу ЕС
23:56
Нацсовет работает над вопросом регулирования Telegram
23:32
Россия за день 30 раз обстреляла приграничье Сумщины
23:06
Пентагон: Шатдаун в США повлияет на обучение украинцев на F-16
22:52
Российский ученый вербовал граждан Кубы на войну против Украины – СМИ
Все новости...
Реклама: