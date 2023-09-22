Удар по готелю в центрі Черкас: завершили розбір завалів
У центрі Черкас завершили рятувальну операцію на місці падіння уламків ракети на готель зранку 21 вересня.
Джерело: очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі "Радіо Свобода"
Деталі: За його словами, рятувальна операція у Черкасах тривала майже добу. За ніч людей під завалами не знайшли.
Наразі відомо про 11 постраждалих, з них шість – у лікарні. Двоє з госпіталізованих постраждалих перебувають у важкому стані.
Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. Загалом з місця вивезено 593 тонни лише будівельного сміття. Очікується, що ближче до обіду рятувальники завершать роботу.
Пряма мова: "З високою ймовірністю ракети (Х-101 - ред.) були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди".
Передісторія:
- 21 вересня у Черкасах внаслідок збиття російської ракети уламки впали на готель у центрі міста.
- Раніше повідомлялося про 9 поранених.