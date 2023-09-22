Удар по готелю в центрі Черкас: завершили розбір завалів

У ЧЕРКАСАХ УЛАМКИ РАКЕТИ ВЛУЧИЛИ В БУДІВЛЮ, ФОТО З TELEGRAM ІГОРЯ ТАБУРЦЯ

У центрі Черкас завершили рятувальну операцію на місці падіння уламків ракети на готель зранку 21 вересня.

Джерело: очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, рятувальна операція у Черкасах тривала майже добу. За ніч людей під завалами не знайшли.

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Наразі відомо про 11 постраждалих, з них шість – у лікарні. Двоє з госпіталізованих постраждалих перебувають у важкому стані.

Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. Загалом з місця вивезено 593 тонни лише будівельного сміття. Очікується, що ближче до обіду рятувальники завершать роботу.

Пряма мова: "З високою ймовірністю ракети (Х-101 - ред.) були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди".

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