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Удар по гостинице в центре Черкасс: завершили разбор завалов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 10:40
Удар по гостинице в центре Черкасс: завершили разбор завалов
В ЧЕРКАССАХ ОБЛОМКИ РАКЕТЫ ПОПАЛИ В ЗДАНИЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

В центре Черкасс завершили спасательную операцию на месте падения обломков ракеты на отель утром 21 сентября.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам, спасательная операция в Черкассах продолжалась почти сутки. За ночь людей под завалами не нашли.

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Известно об 11 пострадавших, из них шесть - в больнице. Двое из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Последствия атаки продолжают ликвидировать. Всего с места вывезено 593 тонны только строительного мусора. Ожидается, что ближе к обеду спасатели завершат работу.

Прямая речь: "С высокой вероятностью ракеты (Х-101 - ред.) были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому вероятно, ракеты летели туда".

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Предыстория: 

  • 21 сентября в Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель в центре города.
  • Ранее сообщалось о 9 раненых.

Темы: Черкассыракетный ударжертвы
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