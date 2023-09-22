Удар по гостинице в центре Черкасс: завершили разбор завалов

В ЧЕРКАССАХ ОБЛОМКИ РАКЕТЫ ПОПАЛИ В ЗДАНИЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

В центре Черкасс завершили спасательную операцию на месте падения обломков ракеты на отель утром 21 сентября.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам, спасательная операция в Черкассах продолжалась почти сутки. За ночь людей под завалами не нашли.

Реклама:

Известно об 11 пострадавших, из них шесть - в больнице. Двое из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Последствия атаки продолжают ликвидировать. Всего с места вывезено 593 тонны только строительного мусора. Ожидается, что ближе к обеду спасатели завершат работу.

Прямая речь: "С высокой вероятностью ракеты (Х-101 - ред.) были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому вероятно, ракеты летели туда".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: