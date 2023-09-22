Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по гостинице в центре Черкасс: завершили разбор завалов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 10:40
Удар по гостинице в центре Черкасс: завершили разбор завалов
В ЧЕРКАССАХ ОБЛОМКИ РАКЕТЫ ПОПАЛИ В ЗДАНИЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

В центре Черкасс завершили спасательную операцию на месте падения обломков ракеты на отель утром 21 сентября.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам, спасательная операция в Черкассах продолжалась почти сутки. За ночь людей под завалами не нашли.

Реклама:

Известно об 11 пострадавших, из них шесть - в больнице. Двое из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Последствия атаки продолжают ликвидировать. Всего с места вывезено 593 тонны только строительного мусора. Ожидается, что ближе к обеду спасатели завершат работу.

Прямая речь: "С высокой вероятностью ракеты (Х-101 - ред.) были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому вероятно, ракеты летели туда".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 21 сентября в Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель в центре города.
  • Ранее сообщалось о 9 раненых.

Темы: Черкассыракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

Американская Iridium обеспечивает беспилотники ФСБ навигацией на линии фронта – расследование

Первое слушание по импичменту Байдена провели в Конгрессе США

Макрон предложил предоставить острову Корсика ограниченную автономию

Пограничника Мула перевели из начальников на админдолжность в Киев – источники

Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Все новости...
Черкассы
В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города
Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания
В Черкассах обломки ракеты упали на здание отеля и рынок, есть пострадавшие
Последние новости
22:14
14-летняя девочка погибла из-за стрельбы в Роттердаме
22:08
Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии
22:01
АРМА запускает аудит обоснованности незапланированных расходов управляющих
21:48
"Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО" – Зеленский
21:47
Минфин назвал источники финансирования госбюджета в 2023 году
21:43
В Rheinmetall раскрыли, где будет совместное предприятие с Украиной и каковы планы
21:10
Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира
21:04
Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
21:00
Стрельба в Роттердаме: двое погибших, ранена 14-летняя девочка
20:57
Еще три страны будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из России
Все новости...
Реклама: