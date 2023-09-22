Кримський міст знову в диму, рух перекрито – ЗМІ РФ

У п'ятницю окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом через Керченську протоку.

Джерело: підконтрольне окупантам ЗМІ "Крыминформ"

Деталі: Повідомляється, то в п'ятницю 22 вересня Кримський міст перекрито, у севастопольській бухті - димова завіса, рух морського транспорту в місті зупинено.

Реклама:

Інших подробиць наразі немає.

Нагадаємо: В Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли про комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму, який триває. Регулярні спецоперації на українському півострові проводять також СБУ та ВМС.