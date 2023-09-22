Кримський міст знову в диму, рух перекрито – ЗМІ РФ
П'ятниця, 22 вересня 2023, 10:44
У п'ятницю окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом через Керченську протоку.
Джерело: підконтрольне окупантам ЗМІ "Крыминформ"
Деталі: Повідомляється, то в п'ятницю 22 вересня Кримський міст перекрито, у севастопольській бухті - димова завіса, рух морського транспорту в місті зупинено.
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Інших подробиць наразі немає.
Нагадаємо: В Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли про комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму, який триває. Регулярні спецоперації на українському півострові проводять також СБУ та ВМС.