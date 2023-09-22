Крымский мост снова в дыму, движение перекрыто – СМИ РФ
Пятница, 22 сентября 2023, 10:44
В пятницу оккупационные власти перекрыли движение Крымским мостом через Керченский пролив.
Источник: подконтрольное оккупантам СМИ "Крыминформ"
Детали: Сообщается, то в пятницу 22 сентября Крымский мост перекрыт, в севастопольской бухте – дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено.
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Других подробностей пока нет.
Напомним: В Главном управлении разведки МОУ сообщали о комплексе мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму, который продолжается. Регулярные спецоперации на украинском полуострове проводят также СБУ и ВМС.