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Крымский мост снова в дыму, движение перекрыто – СМИ РФ

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 10:44
Крымский мост снова в дыму, движение перекрыто – СМИ РФ
иллюстративное фото из Facebook

В пятницу оккупационные власти перекрыли движение Крымским мостом через Керченский пролив.

Источник: подконтрольное оккупантам СМИ "Крыминформ"

Детали: Сообщается, то в пятницу 22 сентября Крымский мост перекрыт, в севастопольской бухте – дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено.

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Других подробностей пока нет.

Напомним: В Главном управлении разведки МОУ сообщали о комплексе мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму, который продолжается. Регулярные спецоперации на украинском полуострове проводят также СБУ и ВМС.

Темы: Крым
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