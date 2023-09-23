Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.

Джерело: начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, "Голос Америки"

Пряма мова Буданова: "Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков, перебуває без свідомості.

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Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив".

Деталі: Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

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Окрім цього, начальник ГУР не став відповідати на запитання, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ використали ракети західного виробництва.

Водночас федеральні телеканали до вечора п'ятниці перестали згадувати про те, що штаб Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі постраждав унаслідок ракетного удару, пише видання "Агентство.Новости".

Якщо в перші години після удару вони розповідали про наслідки атаки і навіть показували картинку з міста, то надвечір з новинних випусків стала зникати навіть згадка про штаб.

Наприклад, на "Первом канале" у випусках о 18 і 21 годині ведучий зачитав такий текст: "У Міноборони повідомили, що київський режим зробив спробу атакувати територію Криму. П'ять ракет були збиті нашими силами ППО. Також перехоплено 10 снарядів РСЗВ HIMARS".

Це зазначив і кореспондент BBC у Москві Стів Розенберг.

"Щойно подивився головний вечірній випуск новин "Время" на "Первом канале" (50-хвилинна програма). Нічого не почув про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі", - написав він у соцмережі X (колишній твіттер).

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