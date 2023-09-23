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Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 03:05
Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

В результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Источник: начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии "Голосу Америки"

Прямая речь Буданова: "Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания. 

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Количество пострадавших обычных военнослужащих, которые не являются работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил". 

Детали: Александр Романчук - командующий группировки российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

В то же время Буданов не подтвердил сообщений о вероятной гибели командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.

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Кроме этого, начальник ГУР не стал отвечать на вопрос, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота РФ ракеты западного производства.

В то же время, федеральные телеканалы к вечеру пятницы перестали упоминать о том, что штаб Черноморского флота России в аннексированном Севастополе пострадал в результате ракетного удара, пишет издание "Агентство.Новости".

Если в первые часы после удара они рассказывали о последствиях атаки и даже показывали картинку из города, то к вечеру из новостных выпусков стало пропадать даже упоминание о штабе. 

Например, на "Первом канале" в выпусках в 18 и 21 час ведущий зачитал такой текст: "В Минобороны сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаковать территорию Крыма. Пять ракет были сбиты нашими силами ПВО. Также перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS".

Это отметил и корреспондент BBC в Москве Стив Розенберг.

"Только что посмотрел главный вечерний выпуск новостей „Время" на „Первом канале" (50-минутная программа). Ничего не услышал о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе", — написал он в соцсети X (бывший твиттер).

Что предшествовало:

  • Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
  • Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.

  • В пятницу вечером появилось фото, где видна ракета, летящая в штаб Черноморского флота в Севастополе.

Темы: КрымСевастопольракетный ударвойна
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