Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Группы вражеских ударных беспилотников атаковали по нескольким направлениям

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 04:16
Группы вражеских ударных беспилотников атаковали по нескольким направлениям
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 22 сентября группы вражеских беспилотников зафиксировали на Днепропетровщине и Харьковщине, а затем Херсонской и Николаевской областях. В Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Дословно: "Днепр, Павлоград - находитесь в укрытиях. Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА!"

Реклама:

Детали: По информации военных, беспилотники из Харьковщины двигаются в сторону Полтавы.

Объявлена тревога в Херсонской и Николаевской областях.

В 4.27 Воздушные силы зафиксировали очередные группы "Шахедов" - объявлена тревога в Запорожской и Полтавской областях.

ВИДЕО ДНЯ

В Днепре были звуки взрывов.

В 6.18 состоялся отбой воздушных тревог.

Утром стало известно, что в небе над Днепропетровщиной ПвК "Восток" сбило 12 вражеских БпЛА "Шахед".

Карта воздушных тревог по состоянию на 4.30
Карта воздушных тревог по состоянию на 4.30

Темы: беспилотникиДнепропетровская областьХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Беспилотник СБУ "ослепил" российскую РЛС в Курской области – источник

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
беспилотники
Этой ночью над Днепропетровской областью сбили 12 "Шахедов"
Власти сообщили о налете беспилотников на Никополь
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Краснодарский край и Крым
Последние новости
15:12
фотоБолее 50 человек погибли в результате взрывов в мечетях Пакистана
15:04
Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории
14:57
"Газпром" отчитался об историческом крахе добычи газа
14:57
СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана
14:54
Кабмин сузил круг людей, которые могут находиться в укрытиях в детских садах
14:47
Британия ввела новые санкции за российские псевдовыборы на оккупированных территориях
14:32
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА
14:27
ЕС: Польша и Венгрия проигнорировали встречу по экспорту украинского зерна
13:49
В НАУ отреагировали на вероятную реорганизацию заведения: просят этого не делать
13:47
Кремль разрешил крупнейшему итальянскому банку продать активы в РФ
Все новости...
Реклама: