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Группы вражеских ударных беспилотников атаковали по нескольким направлениям

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 04:16
Группы вражеских ударных беспилотников атаковали по нескольким направлениям
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 22 сентября группы вражеских беспилотников зафиксировали на Днепропетровщине и Харьковщине, а затем Херсонской и Николаевской областях. В Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Дословно: "Днепр, Павлоград - находитесь в укрытиях. Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА!"

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Детали: По информации военных, беспилотники из Харьковщины двигаются в сторону Полтавы.

Объявлена тревога в Херсонской и Николаевской областях.

В 4.27 Воздушные силы зафиксировали очередные группы "Шахедов" - объявлена тревога в Запорожской и Полтавской областях.

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В Днепре были звуки взрывов.

В 6.18 состоялся отбой воздушных тревог.

Утром стало известно, что в небе над Днепропетровщиной ПвК "Восток" сбило 12 вражеских БпЛА "Шахед".

Карта воздушных тревог по состоянию на 4.30
Карта воздушных тревог по состоянию на 4.30

Темы: беспилотникиДнепропетровская областьХарьковская область
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