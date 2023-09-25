Дрон-камікадзе атакував об'єкт зв'язку в Бєлгородській області РФ
Понеділок, 25 вересня 2023, 12:16
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про атаку безпілотника на об'єкт зв'язку.
Джерело: губернатор у Telegram
Пряма мова Гладкова: "У селі Муром Шебекинського міського округу дрон-камікадзе атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку".
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Деталі: Російський чиновник традиційно заявив, що постраждалих нібито немає, але при цьому зазначив, що оперативні служби виїхали на місце.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що московські аеропорти ввечері 24 вересня призупиняли прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.
- Пізніше російські губернатори заявили про атаку нібито українських безпілотників у прикордонних Курській і Брянській областях РФ.
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