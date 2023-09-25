Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области РФ
Понедельник, 25 сентября 2023, 12:16
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотника на объект связи.
Источник: губернатор в Telegram
Прямая речь Гладкова: "В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи".
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Детали: Российский чиновник традиционно заявил, что пострадавших якобы нет, но при этом отметил, что оперативные службы выехали на место.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что московские аэропорты вечером 24 сентября приостанавливали прием и отправку рейсов, вероятно, из-за ожидания российскими военными ударов украинских беспилотников.
- Позже российские губернаторы заявили об атаке якобы украинских беспилотников в приграничных Курской и Брянской областях РФ.
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