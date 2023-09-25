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Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области РФ

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 12:16
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области РФ
Скриншот с google.maps

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотника на объект связи.

Источник: губернатор в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи".

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Детали: Российский чиновник традиционно заявил, что пострадавших якобы нет, но при этом отметил, что оперативные службы выехали на место.

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Темы: Росcиябеспилотникиграница
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