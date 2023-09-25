Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области РФ

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотника на объект связи.

Источник: губернатор в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи".

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Детали: Российский чиновник традиционно заявил, что пострадавших якобы нет, но при этом отметил, что оперативные службы выехали на место.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что московские аэропорты вечером 24 сентября приостанавливали прием и отправку рейсов, вероятно, из-за ожидания российскими военными ударов украинских беспилотников.

Позже российские губернаторы заявили об атаке якобы украинских беспилотников в приграничных Курской и Брянской областях РФ.