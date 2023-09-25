"Пишаюся": Кадиров опублікував відео, як його син побив чоловіка, арештованого за спалення Корану
Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, як його син Адам лупцює у СІЗО Микиту Журавля, що раніше у російському Волгограді спалив Коран. Кадиров прокоментував, що гордиться вчинком сина.
Джерело: повідомлення Кадирова
Пряма мова Кадирова: "У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим палія Священного Корану Микити Журавеля, пособника спецслужб України. Було це чи не було?
Побив і правильно зробив. Ба більше, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Священне Писання, зокрема той, хто демонстративно спалює його, хто образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, має понести суворе покарання".
Деталі: Кадиров додав, що "наша держава виховує в ідеалах толерантності, терпимості та любові один до одного", а такі як Журавель "не розуміють мови переконання, не хочуть будувати державу, розвивати її".
"Без перебільшення, так, я пишаюся вчинком Адама. Його завжди вирізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому в нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії. Поважаю його вибір", - написав Кадиров.
Передісторія:
- У серпні 19-річний уродженець України Микита Журавель, заарештований за спалення Корану в російському Волгограді, заявив про побиття його в СІЗО Грозного 15-річним сином глави Чечні Адамом Кадировим.
- Напередодні про побиття Журавля повідомили провладні пабліки "ЧП/Вайнах" і "ЧП/Грозний". Вони опублікували пости однакового змісту з посиланням на інформацію від співробітників управління ФСВП у Чечні.
- Рамзан Кадиров раніше неодноразово погрожував розправою на адресу тих, хто проводить акції спалення Корану.
- Відео спалення Корану у Волгограді з'явилося в соцмережах 19 травня. За два дні силовики відзвітували про затримання підозрюваного місцевого жителя, уродженця України Микити Журавля, який переїхав до Волгограду з анексованого Криму і працював доставником їжі.