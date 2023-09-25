"Пишаюся": Кадиров опублікував відео, як його син побив чоловіка, арештованого за спалення Корану

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, як його син Адам лупцює у СІЗО Микиту Журавля, що раніше у російському Волгограді спалив Коран. Кадиров прокоментував, що гордиться вчинком сина.

Джерело: повідомлення Кадирова

Пряма мова Кадирова: "У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим палія Священного Корану Микити Журавеля, пособника спецслужб України. Було це чи не було?

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Побив і правильно зробив. Ба більше, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Священне Писання, зокрема той, хто демонстративно спалює його, хто образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, має понести суворе покарання".

Деталі: Кадиров додав, що "наша держава виховує в ідеалах толерантності, терпимості та любові один до одного", а такі як Журавель "не розуміють мови переконання, не хочуть будувати державу, розвивати її".

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"Без перебільшення, так, я пишаюся вчинком Адама. Його завжди вирізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому в нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії. Поважаю його вибір", - написав Кадиров.

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