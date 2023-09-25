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"Горжусь": Кадыров опубликовал видео, как его сын избил мужчину, арестованного за сожжение Корана

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 19:23
Горжусь: Кадыров опубликовал видео, как его сын избил мужчину, арестованного за сожжение Корана
Скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавля, которого ранее задержали за сожжение в российском Волгограде Корана. Кадыров прокомментировал, что гордится поступком сына.

Источник: сообщение Кадырова

Прямая речь Кадырова: "В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым поджигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было это или не было?

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Избил и правильно сделал. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в частности тот, кто демонстративно сжигает его, кто оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание".

Детали: Кадыров добавил, что "наше государство воспитывает в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу", а такие как Журавель "не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его".

"Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров.

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Предыстория:

  • В августе 19-летний уроженец Украины Никита Журавель, арестованный за сожжение Корана в российском Волгограде, заявил об избиении его в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
  • Накануне об избиении Журавля сообщили провластные паблики "ЧП/Вайнах" и "ЧП/Грозный". Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по Чечне.
  • Рамзан Кадыров ранее неоднократно угрожал расправой в адрес тех, кто проводит акции сожжения Корана.
  • Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня силовики отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавля, который переехал в Волгоград из аннексированного Крыма и работал доставщиком еды.

Темы: КадыровСИЗО
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