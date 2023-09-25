"Горжусь": Кадыров опубликовал видео, как его сын избил мужчину, арестованного за сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавля, которого ранее задержали за сожжение в российском Волгограде Корана. Кадыров прокомментировал, что гордится поступком сына.

Источник: сообщение Кадырова

Прямая речь Кадырова: "В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым поджигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было это или не было?

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Избил и правильно сделал. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в частности тот, кто демонстративно сжигает его, кто оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание".

Детали: Кадыров добавил, что "наше государство воспитывает в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу", а такие как Журавель "не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его".

"Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров.

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