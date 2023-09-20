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Рада схвалила виправлений закон про е-декларування: реєстр відкриють відразу

Тетяна ЛозовенкоСереда, 20 вересня 2023, 14:39
Рада схвалила виправлений закон про е-декларування: реєстр відкриють відразу
ВЕРХОВНА РАДА. ФОТО RADA.GOV.UA

Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування.

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.. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу".

Деталі: "За" віддали 341 голос.

Голосування по фракціях: "Слуга народу" – 214 голосів, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 13, "Платформа за життя та мир" – 18, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 18, "Довіра" –  17, "Відновлення України" – 12, позафракційні – 16.

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Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
  • Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.
  • 12 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

Теми: Верховна Рададекларації
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