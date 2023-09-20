Рада схвалила виправлений закон про е-декларування: реєстр відкриють відразу

Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування.

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.. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу".

Деталі: "За" віддали 341 голос.

Голосування по фракціях: "Слуга народу" – 214 голосів, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 13, "Платформа за життя та мир" – 18, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 18, "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 12, позафракційні – 16.

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