Рада схвалила виправлений закон про е-декларування: реєстр відкриють відразу
Середа, 20 вересня 2023, 14:39
Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Пряма мова: "Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування.
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.. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу".
Деталі: "За" віддали 341 голос.
Голосування по фракціях: "Слуга народу" – 214 голосів, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 13, "Платформа за життя та мир" – 18, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 18, "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 12, позафракційні – 16.
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Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
- Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.
- 12 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.